Тривають обшуки у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

Нещодавно відбулися обшуки у приміщенні Волинської обласної ради, де слідчі Генеральної прокуратури вилучили офіційні документи, прийняті сесією щодо комунального підприємства «Волиньприродресурс». Це підприємство отримало дозволи на розробку земель, у яких є поклади бурштину. Ці документи були опубліковані на офіційному сайті обласної ради, і не становили секрету. Проте вилучати оригінали рішень прибуло більше десятка спецпризначенців та ще більше людей у цивільному... Сьогодні ж, на початку робочого дня, спецслужби заблокували Волинське обласне управління лісового і мисливського господарства. Обшуки тривають в усьому адміністративному приміщенні.

Обшуки, як повідомила прес-секретар управління Світлана Думська, проводять працівники Управління захисту економіку у Волинській області під керівництвом прокуратури області. Опрацьовуються матеріали в рамках кримінального провадження, порушеного за фактом начебто незаконного використання ДП «Ковельське ЛГ» земельних ділянок, які нібито належать до території військового полігону Повурськ.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк