У центрі Києва спокійно, протестуючих немає

Станом на 9:00 понеділка, 20 лютого, в центрі Києва обстановка спокійна, на Майдані Незалежності небагатолюдно.

Як повідомив Інтерфакс-Україна, рух по вул. Хрещатик повністю перекрито. На Алеї Героїв Небесної сотні, Інститутській, Майдані Незалежності та Хрещатику мало людей. Судячи з усього, це не учасники акції, а городяни, що йдуть у своїх справах.

Крім того, в центрі та в урядовому кварталі спостерігається невелика кількість правоохоронців.

На місці вчорашніх сутичок протестувальників з поліцією нікого немає.

Зазначається, що основні заходи у зв'язку з третьою річницею пам'яті Героїв Небесної сотні розпочнуться о 10:00 з панахид на місцях розстрілів протестувальників і покладання квітів.

Напередодні активісти руху ОУН та представники Штабу блокади торгівлі з окупантами вийшли на акцію в центрі Києві, увечері відбулися зіткнення з поліцією. П'ятеро людей, у тому числі лідер ОУН Микола Коханівський, були затримані, потім їх відпустили.

В ході зіткнень в центрі Києва постраждали щонайменше 10 осіб.