У Херсоні 33 військових ЗСУ отримали медалі "За оборону м. Дебальцеве"

Сьогодні, 20 лютого, у Херсоні на площі Свободи відбувся мітинг пам’яті трагічних подій Революції Гідності. Віддати шану героям Небесної сотні прийшли понад півтисячі городян, серед яких було дуже багато військових, волонтерів, безпосередніх учасників Майдану, представники обласної і міської влади, молодь, духівництво та інші.

Мітингу передувала церемонія нагородження бійців АТО з Херсонщини, які брали участь у боях під Дебальцеве у січні-лютому 2015 року. У приміщенні ОДА згадували як почався найгостріший період боротьби за незалежність у новітній історії України. Від подій Революції Гідності до – анексії Криму Росією і початку війни на Донбасі, розпочатої Росією проти України.

Після цього 33 військових Збройних Сил України отримали медалі «За оборону м. Дебальцеве». Одного військового – сержанта Сергія Хоменко – нагороджено посмертно. За нього медаль отримала дружина Тетяна. Ще один боєць – сержант Руслан Голік – вважається зниклим безвісти. За нього нагороду отримала донька Світлана.

Згодом урочистості перемістилися власне на площу Свободи. Тут більше згадували події зими 2013-2014 років у Києві, а також найактивніших учасників херсонського Майдану. В ході мітингу перший заступник голови Херсонської ОДА Валентина Січова вручила нагороду Президента України орден «За заслуги» ІІІ ступеня Валентині Крицак (посмертно) за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства. Валентина Крицак була однією з перших учасників Євромайдану в Херсоні, а згодом стала активною волонтеркою. На жаль, Валентина не змогла побороти тяжку хворобу.

Після звернень представників влади до мікрофону вийшли учасники АТО на Донбасі, які брали участь у боях під Дебальцеве, які щойно отримали відзнаки. Військові звернулися до присутніх зі словами вдячності за підтримку і побажали не втрачати віру передусім у себе, у свою державу, у своє військо.

Мітинг переріс у пам’ятну ходу до алеї Героїв Незалежності. Тут відбулася панахида за загиблими, після чого учасники мітингу поклали квіти до меморіалу.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора