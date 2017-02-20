У Києві встановили пам’ятник Олені Телізі

У Бабиному Яру в Києві встановили пам’ятник визначній діячці ОУН, поетесі Олені Телізі.

Як повідомив шостий голова ОУН Богдан Червак, урочисте відкриття пам’ятника відбудеться 25 лютого об 13:00.

На постаменті, де встановлено скульптуру, є напис: "Пам’ятник Олені Телізі та її соратникам, що загинули за незалежність України".

Олена Теліга - українська поетеса, публіцист, літературний критик, діячка ОУН. Народилась під Москвою, в 11-річному віці переїхала до України. З 1922 по 1941 жила в еміграції, де вступає в ОУН і починає працювати в Культурній референтурі Проводу ОУН. У 1941 році оселилася в окупованому німцями Києві, де організувала Київське відділення Спілки українських письменників. В лютому 1942 року заарештована гестапо та розстріляна разом з чоловіком.