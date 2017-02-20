У Львові на віче 5 учасників Революції Гідності отримали нагороди

Сьогодні, 20 лютого, біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбулося громадське віче до 3-тої річниці подій на Майдані Незалежності у Києві. Близько пів тисячі людей прийшли вшанувати Героїв та учасників Революції Гідності. Розпочалося віче із хвилини мовчання.

"Сьогодні ми згадуємо світлу пам’ять Небесної Сотні. Героїв, які творять новітню історію України, яка утверджується, яка виборює свою соборність і боронить свої кордони на сході. Ці Герої стали прикладом відданості, бо віддали найдорожче – власне життя за Україну. Зараз вони споглядають на нас з небес і є прикладом для єднання в нашому спільному прагненні будувати вільну незалежну державу", - зазначив під час виступу перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський.

Після цього він вручив державні нагороди п'ятьом учасникам Революції Гідності. Вони отримали Орден за мужність ІІІ ступеня.

Також в рамках мистецької програми віче перед присутніми виступив ветеран Афганістану, воїн АТО та учасник соціально-мистецького проекту "Пісні війни" Олександр Рожко. Він виконав пісню "Майданівцям". В цей же час на великому екрані відбувалося створення піщаної анімації художниці Світлани Власової "Серце Майдану".

Також виступила і голос львівського Майдану співачка Софія Федина. Як зазначила вона, нарікати на владу зараз не варто, адже влада це ті люди, яких ми самі вибрали. Також не слід говорити про "зраду". Адже якщо не розчаровуються воїни, які воюють на сході України, то і ми не маємо права на розчарування.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Лівів, фото автора