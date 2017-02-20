У Полтаві півтисячі містян вшанували Героїв Небесної Сотні

Сьогодні в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. 18 – 20 лютого 2014 року стали найтрагічнішими днями в історії незалежної України. Саме в ці дні відбувалися наймасовіші розстріли євромайданівців, які вийшли на площу з мирним протестом. 20 лютого стало вирішальним днем не тільки для Євромайдану, а й для всієї України, бо тоді був повалений режим Януковича, а країна обрала європейський демократичний шлях розвитку. Тож третій рік поспіль українці вшановують відвагу, силу духу, незламність і стійкість найкращих синів, які віддали своє життя, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини. Усього під час Євромайдану отримало поранення та травми різного ступеня тяжкості 2,5 тисячі людей, більше ста з них загинуло.

Серед загиблих були і представники Полтавщини – підприємець Ігор Сердюк із Кременчука та робітник Андрій Черненко із Гребінківського району. Вшанувати подвиг Героїв Небесної Сотні та тих, хто вже пізніше загинув на полі бою під час неоголошеної російсько-української війни, зібралося близько півтисячі полтавців, серед яких були матері та рідні загиблих воїнів, військовослужбовці, волонтери, школярі та студенти, представники влади, небайдужі полтавці. Останні тримали в руках портрети тих, хто загинув під час кривавого протистояння. З імпровізованої сцени біля Полтавської обласної державної адміністрації, де три роки тому проходив «Полтавський майдан», згадували героїв. Після мітингу-реквієму полтавці поклали квіти до підніжжя меморіалу пам’яті «Героям Майдану та Героям війни».

Богдан Проскуров, Полтава, фото автора