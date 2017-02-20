У прокат виходить мультфільм-номінант на "Оскар" "Червона черепаха"

23 лютого в український кінопрокат виходить «Червона черепаха» – претендент на звання найкращого анімаційного фільму року за версією Американської кіноакадемії. Творці картини – студія Хаяо Міядзакі та володар «Оскара» Міхаель Дюдок де Віт.

«Червона черепаха» – історія чоловіка, який переживає аварію корабля й опиняється на тропічному острові, де тільки небо, хмари та птахи. Йому вдається збудувати пліт, але далеко поплисти не виходить – червона черепаха перешкоджає його спробам. Це поетичний, тонкий і хвилюючий роздум про головні віхи у житті людини, про страхи, любов та боротьбу за життя.

Світова прем'єра «Червоної черепахи» відбулася на Каннському кінофестивалі у програмі «Особливий погляд», де фільм удостоївся Спеціального призу журі. Зараз картину номіновано на премії «Оскар» та «Сезар» за найкращий анімаційний фільм року. «Візуальне диво від першого кадру до останнього, приголомшлива анімація, чудовий сюжет і найсильніші емоції,» – написав про стрічку The Hollywood Reporter.

Творець «Червоної черепахи» – зірка європейської анімації, голландець Міхаель Дюдок де Віт. Його найвідоміша робота – короткометражний мультфільм «Батько і дочка» отримала 22 міжнародних кінопремії, серед яких «Оскар» і BAFTA. Як мультиплікатор, Дюдок де Віт співпрацював із Nestle, Heinz і Volkswagen. «Червона черепаха» – його перший повнометражний анімаційний фільм. За настроєм та формою стрічка продовжує традиції «Батька і дочки». Анімаційний фільм знятий без слів – у кадрі звучить лише музика.

Копродюсером картини виступила культова анімаційна студія «Ґіблі», автори «Віднесених привидами» й «Мого сусіда Тоторо». Її творець, Хаяо Міядзакі, особисто запропонував Міхаелю Дюдоку де Віту зняти повний метр – після того, як побачив його короткометражну стрічку «Батько і дочка».

«Червона черепаха» виходить на екрани у четвер, 23 лютого. Фільм побачать глядачі у Києві, Бучі, Вінниці, Запоріжжі, Львові, Маріуполі, Одесі, Сумах, Тернополі, Ужгороді, Харкові, Чернівцях. «Червона черепаха» демонструється в українській озвучці, а також мовою оригіналу з субтитрами.

Медіапартнери: День, WoMo, Zefir, Cultprostir, Kino-teatr, Platforma