У Раді Європи відбувся "День Криму"

Постійне представництво України при Раді Європи 20 лютого у Страсбурзі провело День Криму. Захід був приурочений до третьої річниці початку незаконної окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Російською Федерацією.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці представництва у Facebook.

"На тлі численних європейських проблем завдання Дня Криму в Раді Європи очевидні - утримати кримське питання серед пріоритетів міжнародного порядку денного, привернути додаткову увагу держав-членів, керівництва та експертів Ради Європи до ситуації на півострові, поінформувати їх про тихий терор окупаційних властей та наслідки російської агресії. У 2017 році ми очікуємо від Ради Європи не просто чергового засудження незаконної окупації Криму, але й конкретних дій для захисту прав людини та пришвидшення деокупації", - сказав Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

Виставка була ініційована Посольством Великої Британії в Україні у 2015 році і перед показом у Страсбурзі вже відвідала низку європейських міст.В рамках заходу була урочисто відкрита виставка "Displaced. 12 історій з України", яку Постійне представництво організувало спільно з канадською неурядовою організацією "Stabilization Support Services".

Протягом тижня відвідувачі Палацу Європи вперше матимуть можливість ознайомитися з історіями дванадцяти українців, які стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО) внаслідок російської агресії в Криму та на Донбасі.

У цей же день був відкритий інформаційний стенд Постійного представництва, що стане джерелом інформації для мешканців Страсбурга не лише про російську агресію в Криму, а й про історію та сучасні здобутки України.

Постійне представництво України при Раді Європи також започаткувало регулярну інформаційну розсилку "Дайджест кримських новин".

Двічі на місяць дипломати держав-членів та експерти Ради Європи отримуватимуть актуальні і об'єктивні новини щодо ситуації в Криму та довкола нього з особливим наголосом на ситуації у сфері прав людини.