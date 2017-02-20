У Сумах відкрили пам’ятний знак на честь Героїв Небесної Сотні

20 лютого, у день вшанування Героїв Небесної Сотні, мешканці Сум зібралися, щоб пом’янути тих, хто не шкодував свого життя, захищаючи демократію та незалежність України на Євромайдані три роки тому, та тих, хто і сьогодні гине за Батьківщину на сході держави.

Керівництво міста Суми та Сумської області, родичі та друзі загиблих на Євромайдані у Києві та в АТО, учасники тих подій, побратими Героїв, небайдужі сумчани зібралися на Алеї Слави, що знаходиться на Центральному кладовищі Сум.

Тут три роки тому першим було поховано Олексія Братушку. Олексій був громадським активістом, учасником Євромайдану. Народився 10 квітня 1975 року у Сумах. Закінчив Сумський державний університет. Любив піші походи з наплічником. Брав активну участь у Помаранчевій революції 2004 року.

За свідченнями очевидців, під час стрілянини у Києві беззбройний Олексій захищав своїх побратимів і отримав смертельне кульове поранення. Він загинув на вулиці Інститутській від кулі снайпера, яка пробила металевий щит і бронежилет. Медики не змогли його врятувати.

Біля могили Олексія багато людей, багато квітів і багато сліз. Спілкуємося з другом батька загиблого героя – Григорієм Васильовичем.

- Він був істинний українець, істинний патріот, він не мирився з тим негативом який бачив у країні, був на Майдані, рвався на Майдан, хоча батько прихворів, і його вдома не хотіли відпускати, але в останній момент, 18-го лютого поїхав до Києва, 20-го загинув на Майдані. Дуже любив батьків, дуже доброї душі людина, завжди готовий прийти на виручку будь-кому у будь-яких питаннях. У нього було багато друзів, його поважали і ніхто не міг подумати, що так станеться…

У Олексія залишилися хворі батьки, дружина і двоє дітей. Олексію Братушці посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» – за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності. Він також посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Суми» та посмертно нагороджений Медаллю «За жертовність і любов до України» (УПЦ КП, червень 2015 р.).

Нині, окрім могили Олексія Братушки, на сумській Алеї Слави ще 36 могил – тут знайшли свій спокій сумчани, загиблі в АТО. Багато з них теж брали активну участь у Євромайдані, а потім, з патріотичних міркувань, пішли захищати цілісність України від російської агресії на сході нашої держави. Серед них – 19-річний Сергій Табала (позивний Сєвєр), наймолодший із загиблих кіборгів. Сергій був добровольцем, воював у складі 5-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Загинув 6 листопада 2014 року від артилерійського снаряду під час штурму російськими бойовиками Донецького аеропорту. Герой України – посмертно.

Заупокійну молитву за загиблими провадив Архієпископ Сумський і Охтирський Мефодій (УПЦ КП). «Вони пожертвували себе заради своєї країни, – сказав владика. – Для того, щоб життя продовжувалося, велику плату завжди платить народ. І молоді, чисті серцем і розумом хлопці, були тим золотом нашого народу, яким було заплачено за те, щоб народ наш вороги не потопили у крові. Молімося і борімося для того, щоб наші діти не знали такого горя. Треба підтримувати нашу армію, заради того, щоб здолати ворога, який порушує мир на нашій землі».

Родичі загиблих не дуже хочуть іти на контакт з пресою – кожен переживає своє власне горе.

- Чи знали Ви кого-небудь з тих, хто тут похований? – запитую голову Конгресу української інтелігенції Сумщини Віктора Казбана.

- Знав Андрія Реуту, з батьком якого дружимо давно. Андрій був на Майдані у Києві. Зараз лежать хлопці у землі. Хотіли, щоб життя покращало, щоб позбутися ворогів, на жаль, це все затягується, і життя в Україні не покращується, а лише погіршується… І війні не видно ні кінця ні краю, є нові жертви. Але у свідомості людей це боротьба за Україну, за українську волю, за українську славу. І цих людей в Україні ніколи не забудуть, і не тільки в Україні. Бо вони віддали найдорогоцінніше, що в них було – життя. Нехай вони царствують у небесах, і хай знають, що загинули вони не даремно, бо ми все одно переможемо і вийдемо з цього тупика, багатогранного тупика, бо дух український, українська честь і стремління – вони переможуть.

Андрій Реута – молодий сумський козак, загинув у зоні АТО 31 січня 2015 року. Його життя обірвалося поблизу Вуглегорська Донецької області, коли українські бійці, поспішаючи з Дебальцевого на допомогу побратимам, натрапили на ворожу засідку. Він мав позивний «Медок», і не від слова «мед», як багато хто думав, а тому що виконував функції медика. Він народився 3 січня 1983 року. До війська пішов із власної волі. Служив у добровольчому батальйоні «Донбас», в охороні командира Семена Семенченка. Окрім Андрія, захищати Україну зголосилися його брат і батько. Перший по мобілізації сподівався потрапити в артилерію, втім, його залишили при військкоматі. Другий – записався до загону територіальної оборони. Синів Олександр Реута, який є одним із засновників Українського козацтва, виховував на козацьких традиціях.

Валентина Король – сумчанка, з двома червоними гвоздиками і сльозами на очах. Запитую, чи втратила когось із захованих на Алеї Слави. Каже, що ні, але її рідний син був в АТО, і вона без сліз не може дивитися на ці могили.

Поблизу Центрального кладовища, на якому знаходиться Алея Слави, розташований сквер, де раніше стояв бюст Івана Федька, воєначальника часів СРСР. Бюст знесли, а сквер перейменували у рамках закону про декомунізацію – на честь Героїв Небесної Сотні. 20 лютого 2017 року на місці бюсту урочисто відкрили пам’ятний знак, де найближчим часом має бути збудовано пам’ятник на честь Воїнів Світла. Нині міський голова Сум, а 2014 року учасник Євромайдану Олександр Лисенко запевнив, що питання спорудження пам’ятника планується вирішити протягом поточного року: відповідне рішення прийме конкурсна комісія, у погодженні з громадськістю.

Пам’ятний знак зроблено у вигляді каменю. Як зазначила заступник голови Сумської обласної ради Тетяна Головко, не слід забувати, що три роки тому активне протистояння народу владній диктатурі почалося з елементарної бруківки, і цей камінь є символом того, що так може починатися переломний момент в історії нашої країни. «Давайте зберігати мир і спокій у нашій державі. Вічна пам'ять Героям, які поклали життя на такі бруківки, щоб ми могли жити, творити, будувати. Низький уклін батькам Героїв, усім, хто допомагає наближати мир».

Коли стемніло, на площі Незалежності у центрі міста сумчани взяли участь у флеш-мобі «Прийди. Запали свічу. Вшануй Героїв». Перед будівлею облдержадміністрації поклали автомобільні шини та поставили бочки із палаючими дровами, як нагадування про події лютого 2014 року, що заторкнули не лише Київ, а й усю Україну. Перед портретом Героя України Олексія Братушки – запалені лампадки, у вигляді карти України. На стіни будівлі облдержадміністрації проектуються світлини Героїв Небесної Сотні. Під українську музику, під «Пливе кача по Тисині» і молитви за загиблих, дедалі більше сумчан приносять і ставлять свої палаючі лампадки.

Алла АКІМЕНКО, Суми. Фото Олега ДЕМ’ЯНЕНКА