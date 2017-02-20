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Ліна Костенко, українська письменниця, поетеса

Україна виборола "срібло" Кубку світу з фехтування

20 лютого, 2017 - 18:34
Фото Федерації фехтування України

Національна команда України з фехтування на шпагах виборола срібні медалі Кубку світу в канадському Ванкувері.

Про це повідомляє прес-служба Федерації фехтування України.

У півфіналі збірна України в складі Богдана Нікішина, Володимира Станкевича, Анатолія Герея і Максима Хвороста перемогла італійську команду з мінімальною перевагою 40:39, але в боротьбі за "золото" поступилися чехам із загальним рахунком 40:35.

Варто зазначити, що на шляху до фіналу чеським спортсменам вдалося здолати лідерів світового рейтингу - збірну Франції.

Джерело: День
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