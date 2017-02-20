Україна виборола "срібло" Кубку світу з фехтування

Національна команда України з фехтування на шпагах виборола срібні медалі Кубку світу в канадському Ванкувері.

Про це повідомляє прес-служба Федерації фехтування України.

У півфіналі збірна України в складі Богдана Нікішина, Володимира Станкевича, Анатолія Герея і Максима Хвороста перемогла італійську команду з мінімальною перевагою 40:39, але в боротьбі за "золото" поступилися чехам із загальним рахунком 40:35.

Варто зазначити, що на шляху до фіналу чеським спортсменам вдалося здолати лідерів світового рейтингу - збірну Франції.