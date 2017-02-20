Україні терміново потрібна оборонна зброя, - Порошенко

Україні для захисту від агресора, який не збирається виконувати мирні домовленості, негайно потрібна оборонна зброя.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю німецькій газеті Bild.

"Ви знаєте, я – президент миру, але тут йдеться про захист нашої країни і людей. Для цього нам негайно потрібна оборонна зброя", - заявив він.

Президент висловив переконання, що США і Європа це усвідомлюють.

"У Мюнхені у мене відбулася чудова розмова з Майком Пенсом, віце-президентом США. Ми поділяємо однакові цінності, і Пенс в деталях обізнаний про ситуацію на сході України. Він також знає, чому не працює Мінська угода, і що відповідальність за це лежить виключно на Росії. Той факт, що Росія відтепер визнає паспорти окупованих регіонів, додатково свідчить про весь вплив. Які ще докази потрібні? ", - зазначив він.

Порошенко також вказав на той факт, що Росія зараз розмістила на окупованих територіях 700 танків і 1250 одиниць артилерійських систем. "Ми у себе в Україні захищаємо Європу проти російської агресії! І ми всі знаємо, що після України це може торкнутися інших країн. У Донецьку Росія випробовує найсучасніші у світі системи озброєнь. На окупованих територіях наразі перебуває 700 танків і 1250 одиниць артилерійських систем, які застосовують проти України", - сказав він.

Глава держави підкреслив, що наразі ні про яке пом’якшення санкцій проти РФ не може бути мови.

"Європа єдиним фронтом виступає за збереження санкцій, у численних розмовах мені це неодноразово підтвердили! Жоден не веде серйозних дискусій про пом’якшення санкцій. Лише останніми днями було вбито мирних мешканців Авдіївки. Допоки українців у такий варварський спосіб бомбардуватимуть, ні про яке пом’якшення не може бути мови. Скоріш навпаки: постає питання, чи не варто замислитися про розширення режиму санкцій", - зазначив він.

Нагадаємо, що упродовж 3 тижнів у Авдіївці зруйновано 328 будинків.