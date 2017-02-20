В Україні започаткують п'ять іменних стипендій для молоді в честь Героїв Небесної Сотні

Президент України Пер Порошенко доручив заснувати іменні стипендії для української молоді в честь Героїв Небесної Сотні.

"Попросив прем'єр-міністра і наш уряд підтримати ініціативу щодо встановлення державних іменних стипендій на честь Героїв Небесної Сотні кращим студентам, молодим науковцям та учням", - йдеться в повідомленні прес-служби глави української держави.

Порошенко підкреслив, що стипендії повинні носити імена п'яти наймолодших за віком загиблих учасників Революції Гідності - Устима Голоднюка, Назара Войтовича, Юрія Поправки, Романа Гурика і Дмитра Максимова.

"Вважаю доречним встановлення таких стипендій у вищих навчальних закладах, де вони мріяли вчитися", - додав президент.