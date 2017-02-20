Відсьогодні має запрацювати домовленість про перемир'я на Донбасі

Міністри закордонних справ країн "нормадської четвірки" під час чергової зустрічі домовились про припинення вогню на Донбасі з 20 лютого. Про це за результатами засідання у "нормандському форматі" 18 лютого повідомив голова МЗС Німеччини Зігмар Габріель, передає УНН.

Він повідомив, що "сторони погодилися використати свій вплив для впровадження режиму припинення вогню з 20 лютого".

Німецький міністр наголосив на необхідності відведення важких озброєнь та допуску моніторингової місії для контролю над місцями зберігання озброєнь.

Раніше про відведення забороненого згідно з мінськими угодами озброєння на Донбасі до 20 лютого домовилися в контактній групі у Мінську.