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Ліна Костенко, українська письменниця, поетеса

Відсьогодні має запрацювати домовленість про перемир'я на Донбасі

20 лютого, 2017 - 09:54
Фото Reuters

Міністри закордонних справ країн "нормадської четвірки" під час чергової зустрічі домовились про припинення вогню на Донбасі з 20 лютого. Про це за результатами засідання у "нормандському форматі" 18 лютого повідомив голова МЗС Німеччини Зігмар Габріель, передає УНН.

Він повідомив, що "сторони погодилися використати свій вплив для впровадження режиму припинення вогню з 20 лютого".

Німецький міністр наголосив на необхідності відведення важких озброєнь та допуску моніторингової місії для контролю над місцями зберігання озброєнь.

Раніше про відведення забороненого згідно з мінськими угодами озброєння на Донбасі до 20 лютого домовилися в контактній групі у Мінську.

Джерело: УНН
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