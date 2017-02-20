Влащенко стала креативним продюсером телеканалу ZIK

Креативним продюсером телеканалу ZIK призначено відому журналістку, редактора, видавця та телеведучу Наталію Влащенко.

Наталія Влащенко закінчила філологічний факультет Житомирського педуніверситету, а також факультет театрознавства Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Має значний досвід роботи у сфері телебачення.

Донедавна була ведучою ток-шоу «Люди. Hard Talk» на телеканалі «112 Україна» (2014-2017 рр.), якому передувала робота на «Першому національному» та «1+1». Була головним редактором і видавцем журналу «Публичные люди». Співавтор книг «Діалог тварин» (2011 р.) та «У нас був секс» (2015 р.).

«У своєму житті я дуже багато разів виходила із зони комфорту. Сьогодні мені хочеться робити велике шоу, бо зараз, на мій погляд, ця ніша в Україні вільна. Це буде мій великий творчий «тріп». Незабаром ми зустрінемося з моїми глядачами в абсолютно новому форматі, в абсолютно новій конфігурації. Я хочу довести, що телебачення може бути для людей-інтелектуалів, для людей соціально активних. Я впевнена, що з моєю новою командою на телеканалі ZIK ми зробимо чимало цікавого», – коментує своє призначення Наталія Влащенко.

«Наталія Влащенко – унікальна телеведуча, справжня фанатка своєї справи. Розраховуємо, що для ZIKу її професійний досвід стане потужним поштовхом до розширення нашої аудиторії», – зауважує генеральний директор медіа-холдингу ZIK Ігор Туркевич.

«Знаю Наталію Влащенко особисто, тісно працювали з нею. Вважаю її однією із найкращих телеведучих на українському телебаченні і дуже радий, що ми знову в одній команді», – додає генеральний продюсер ZIKу Гайгисиз Гелдієв.

Нагадаємо, у січні 2017 року посаду генерального продюсера телеканалу ZIK обійняв Гайгисиз Гелдієв. До ZIKу він працював над виробництвом телевізійної програми «Стосується кожного» на телеканалі «Інтер» (2014-2015 рр.) та програми журналістських розслідувань «Народна прокуратура» на «112 Україна» (2014-2016 рр.). З березня 2016 року Гайгисиз Гелдієв також був продюсером вечірнього прайму на телеканалі «112 Україна».