ВР має відреагувати на заклики нардепів, які підтримують позицію Кремля, - Гопко

Верховна Рада України повинна відреагувати на заклики олігархів торгувати територіями і на заклики парламентаріїв, які підтримують політику Кремля.

Про це заявила голова парламентського комітету ВР із закордонних справ Ганна Гопко, передає "112 Україна".

"Ми бачимо багато публікацій у різних виданнях. Шкода, що дуже багато людей у США зрозуміють, що в Україні є додаткові провокатори, які ведуть свою прокремлівську гру. Тому що вони чітко розуміють, яка офіційна позиція Києва щодо Донбасу і Криму. Погано, що на іміджі України такі проплачені дії деяких політиканів, вони не показують єдність позиції. Це певна ганьба їздити, думаючи, що вони можуть себе реалізувати в обмін на якісь гарантії. Тому наша СБУ повинна більш активно діяти щодо агентів п'ятої колони",- прокоментувала голова парламентського комітету ВР із закордонних справ.

У зв'язку з цим Гопко заявила, що "Верховна Рада України повинна відреагувати і на заклики олігархів торгувати територіями, і на заклики парламентаріїв, які їздять та підіграють Кремлю".

Нагадаємо, що упродовж 3 тижнів у Авдіївці зруйновано 328 будинків.