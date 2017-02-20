ЄС виділить 18 млн євро для допомоги Донбасу

Євросоюз виділить 18 мільйонів євро гуманітарної допомоги постраждалим унаслідок конфлікту на сході України.

Про це під час візиту до Донецької області заявив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та реагування на кризові ситуації Христос Стіліанідес, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що новий пакет допомоги від Євросоюзу, який становить 18 мільйонів євро, буде спрямовано на гуманітарну допомогу українцям з Донбасу.

"Остання ескалація насильства на сході України та її негативний вплив на цивільне населення викликають велике занепокоєння. Сьогодні у Бахмуті я хочу сказати українцям: ви не одні. Усі нужденні по обидві сторони лінії зіткнення повинні отримати допомогу", - наголосив Стіліанідес.