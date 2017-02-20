Євродепутат Гармс відвідала Авдіївку

Авдіївку відвідала євродепутат з Німеччини Ребекка Гармс.

Про це повідомляє Міноборони України.

"Мене вразили українські офіцери та солдати, вони справжні герої, мужньо і непохитно захищають мирне населення Авдіївки і в цілому Україну, я це побачила особисто в їхніх очах", — зазначила євродепутат Гармс.

Вона також наголосила, що Україна не залишиться насамоті у боротьбі проти агресії РФ, загалом зараз увесь світ знаходиться у режимі тривоги у зв’язку з подіями на Донбасі.

"Європейський Парламент буде робити все можливе від нас і засуджувати ці зухвалі і жорсткі обстріли по місту які я сьогодні побачила, тут, в Авдіївці. І нарешті відбулося продовження зниження напруги та чітке виконання положень Мінських домовленостей" - підкреслила депутат Європарламенту.