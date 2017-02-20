Юнкер: США потребують сильного об'єднаного ЄС

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що США потребують сильного об'єднаного Європейського Союзу в усіх можливих питаннях щодо безпеки.

Про це Юнкер сказав у своїй заяві для ЗМІ на прес-конференції з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Майком Пенсом, перед початком зустрічі у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Я не думаю, що настав момент, який розділить США та ЄС. Ми партнери вже стільки десятиліть у світі. Глобальна стабільність сильно залежить від хороших стосунків між США та ЄС" - сказав Юнкер.

"Я думаю, що США потребують сильного об'єднаного ЄС в усіх можливих безпекових питаннях, де ми хочемо посилити наші власні зусилля щодо захисту", - сказав Юнкер, додавши, що йдеться зокрема про витрати на оборону.

Крім того, на прес-конференції перед початком спільних обговорень з Пенсом, голова Єврокомісії зазначив про важливість економічних стосунків між США та ЄС.