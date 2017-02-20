За день бойовики 40 разів обстріляли позиції ЗСУ

За понеділок, 20 лютого, на Донбасі зафіксовано 40 ворожих обстрілів. Втрат серед українських військових немає.

Такі дані наводить прес-центр АТО станом на 18.00.

"На Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Гнутове, Старогнатівку, Водяне, Широкине. По Водяному, Широкиному, Новотроїцькому та Гнутовому вели вогонь снайпери", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку, за даними штабу, з мінометів калібру 82 міліметри бойовики обстріляли Авдіївку, Луганське, Зайцеве та Троїцьке. "З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Авдіївку, Кам'янку, Луганське, Зайцеве та Жовте. По Опитному неодноразово вели вогонь БМП противника. По Авдіївці - снайпери", - додали у прес-центрі.

"На Луганському напрямку – з протитанкових ракетних комплексів російсько-окупаційні війська обстріляли Новоолександрівку, а з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та протитанкових ракетних комплексів – Новозванівку", - повідомили у штабі.