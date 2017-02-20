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Ліна Костенко, українська письменниця, поетеса

За добу бойовики 62 рази обстріляли сили АТО, - прес-центр

20 лютого, 2017 - 08:50
Фото Reuters

Минулої доби, 19 лютого, окупанти, застосовуючи міномети, граноатомети, озброєння БМП та протитанкові ракетні комплекси, 62 рази відкривали вогнь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Гнутове, Новотроїцьке, Лебединське та Зайцеве. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Гнутове, Павлопіль, Гранітне, Водяне. БМП неодноразово вели вогонь по Широкиному. Протитанкові ракетні комплекси – по Водяному. По Авдіївці стріляв снайпер.

На Донецькому напрямку, за даними штабу, зі 120 та 82 міліметрових мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Кам’янку, Луганське, Новгородське.

На Луганському напрямку зафіксовано обстріли з гранатометів та стрілецької зброї позицій ЗСУ у  Валуйському.

Загалом бойовики здійснили 62 обстріли. Одного українського військового поранено, один – загинув.





 
    
Джерело: День
          
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