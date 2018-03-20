Аграрії розпочинають безстрокове перекриття міжнародних трас

Всеукраїнська рада аграріїв анонсувала на вівторок, 20 березня, початок безстрокової акції з перекриття доріг міжнародного значення у 15 пунктах. Про це повідомляє прес-служба ВАР.

"20 березня, о 10.00 аграрії з усієї України розпочнуть безстрокові акції з перекриття основних автомагістралей країни", - йдеться у повідомлені.

За попередньою інформацією, аграрії заблокують дороги у Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Чернігівській, Рівненській, Одеській, Київській та Хмельницькій областях на ділянках:

Черкаська обл.: автошлях Е-95, пост поліції, поблизу м.Умань;

Вінницька обл.: автошлях М-12, с. Степове;

Полтавська обл.: автошлях М-03, с.Чутово;

Кіровоградська обл.: автошлях М-12, за 10 км. від м.Новоархангельськ;

Кіровоградська обл.: автошлях М-14, останній пішохідний перехід на виїзді з м.Кропивницький в сторону м.Миколаїв;

Харківська обл: автошлях М-03, смт Пісочин;

Чернігівська обл: автошлях М-01, с. Кіпті;

Рівненська обл: автошлях М-06, с.Головниця, 1,5 км від посту поліції біля м.Корець;

Одеська обл: автошлях М-15, с. Кирнички (Ізмаїльський р-н);

Київська обл: автошлях Е-95, с. Іванівка;

Київська обл: автошлях М-06, пішохідний перехід на межі Макарівського р-ну і Житомирської обл.;

Хмельницька обл.: автошлях Е-50, с. Прибузьке;

Одеська обл: автошлях Р-70, м. Овідіополь, вул.Євгена Колісніченка,140;

Івано-Франківська: автошлях Н-10, с.Снятин, на межі з Чернівецькою обл.;

Сумська область: автошлях Н–07, Суми - Київ, район села Симонівка.

Аграрії вимагають від Верховної Ради підтримати законопроект №7403-2, яким повертається відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку. Стверджують, що його вже підтримали чотирнадцять обласних рад.

Нагадаємо, попереджувальна акція з перекриттям автошляхів відбулася 15 березня.