Британія відмовила російським дипломатам у контактах з донькою Скрипаля

Британський уряд відмовив російським дипломатам у доступі до Юлії Скрипаль, дочки колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, яку разом з батьком отруїли нервово-паралітичною речовиною в британському місті Солсбері. Про це заявив в інтерв’ю DW міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє УНН.

“Я не впевнений, що повинен захищати наше рішення. Дозвольте мені тільки сказати, що всі зібрані нами дані говорять про те, що агенти російської держави намагалися вбити і Юлію Скрипаль, і її батька. Так що я вважаю, що наше завдання зараз — захистити їх, наскільки це можливо”, — заявив Б.Джонсон, відповідаючи на питання про заборону доступу російським дипломатам до Юлії, яка є громадянкою РФ.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль був отруєний у британському місті Солсбері. Він та дочка були доставлені в лікарню з ознаками отруєння невідомою речовиною. У Британії вважають, що до цього причетний колишній офіцер ГРУ РФ, нинішній депутат Держдуми Андрій Луговий, який діяв за наказом керівництва Росії.

Британська поліція опитала вже близько 400 свідків у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки.

Як повідомлялося, раніше лідери Великої Британії, США, Німеччини і Франції опублікували спільну заяву, в якій рішуче засудили "напад на суверенітет Великої Британії" - ситуацію з отруєнням колишнього співробітника спецслужб Російської Федерації Сергія Скрипаля в британському Солсбері, та відзначили, що швидше за все за цим стоїть Росія.