Це параноїдальна маячня, - сестра Сєнцова про його "отруєння"

Інформація про те, що український кінорежисер Олег Сенцов, якого незаконно ув'язнили в Російській Федераціїений, помирає від отруєння – не відповідає дійсності. Про це у вівторок, 20 березня, в ексклюзивному коментарі "Дню" розповіла сестра Олега Сєнцова Наталія Каплан.

"Це параноїдальна маячня так званого експерта", - зазначила вона.

"Щодо хвороби Сєнцова він зробив висновки лише на основі однієї фрази із листа. Тому всі питання щодо того, як він робив ці висновки треба адресувати йому", - додала пані Каплан.

Так, раніше в ЗМІ було розповсюджено інформацію із посиланням на військового експерта Юрія Колеснікова, ніби Олег Сєнцов наразі помирає, бо його отруїли радіоактивною речовиною.

Нагадаємо, 11 травня 2014 року Сенцов був викрадений в Криму силовиками РФ, а згодом у 2015 році засуджений російським судом до 20 років в колонії суворого режиму за звинуваченням у створенні терористичної організації на території анексованого Росією Криму. Своєї провини режисер не визнав.

Звільнити Сенцова та інших фігурантів справи, за якою він проходив, Росію закликають в Україні, в Європейському парламенті, низці правозахисних організацій, а також багато представників світового кінематографа. Правозахисний центр "Меморіал" визнав Сенцова політв'язнем.