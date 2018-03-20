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Цукерберг за добу збіднів на понад $6 млрд через "шквал поганих новин"

20 березня, 2018 - 10:50
Фото Getty Images / cnbc.com

Генеральний директор і засновник Facebook Марк Цукерберг втратив 6,06 млрд. доларів у фондовій вартості Facebook у понеділок, 19 березня, внаслідок "шквалу поганих новин". Так, частка соціального медіа-гіганта впала на 8 % після того, як у вихідні з'явилися повідомлення, що аналітична компанія Cambridge Analytica використовувала дані з більш ніж 50 мільйонів користувачів соціальної мережі без їх дозволу. Про це повідомляє CNBC.

Цукерберг разом з його афілійованими організаціями має більш ніж 403 мільйони акцій Facebook - 9,347,183 простих акцій класу А та 393,938,853 простих акцій класу В, повідомила директор досліджень з компенсаційних даних фірми Equilar Кортні Ю. Ці акції все ще коштують близько 68,5 млрд. доларів.

Незважаючи на свої втрати, Цукерберг є четвертою найбагатшою людиною у світі. Переду нього, як передає Bloomberg, стоять Джеф Безос, Білл Гейтс та Уоррен Баффет.

Facebook shares are getting pummeled, and one technician says more pain ahead from CNBC.

Джерело: День

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