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Доба в АТО: На Донецькому напрямку внаслідок ворожого обстрілу був поранений 1 військовий

20 березня, 2018 - 08:32
Фото Reuters

За минулу добу, 19 березня, зафіксовано 1 обстріл опорних пунктів сил ЗСУ на Донецькому напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

Зі стрілецької зброї агресор вів вогонь по укріпленнях українських захисників поблизу Новогригорівки.

"Унаслідок ворожого обстрілу один український захисник зазнав поранення. Його доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу", – наголосили у штабі.

На Луганському напрямку режиму всеохоплюючого припинення вогню ворог дотримувався у повній мірі.

Джерело: День

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