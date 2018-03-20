Facebook планує запустити платну підписку на відео

Facebook надасть блогерам можливість заробляти на доступі до ексклюзивного відео. Про це йдеться в блозі компанії.

Зокрема користувачам запропонують оформити щомісячну підписку, завдяки якій вони отримають доступ до закритих відео. Такий крок спрямовано на те, щоб утримати авторів відео від переходу на YouTube.

Відзначається, що компанія почне тестувати цю функцію в квітні, спочатку вона буде доступна десяти блогерам у США і Великій Британії.

За даними Recode, вартість передплати складе 4,99 дол. на місяць. З цієї суми автор відео отримає 3,5 долара — решту будуть забирати Apple і Google за проведення транзакцій на своїх платформах.

Зазначимо, що за останні роки соцмережа намагається розвивати відео і стимулювати стримерів та блогерів розміщувати контент у Facebook, а не на інших платформах.

Зокрема у серпні 2017 року Facebook у тестовому режимі запустила сервіс Watch, який дозволяє творцям оригінального відео заробляти на рекламних вставках у ролики. Творці контенту, що завантажується в Watch, отримують 55% виручки від реклами, а сервіс забирає 45%. Поки сервіс доступний тільки в США.

Зараз автори відео на Facebook можуть також заробляти на створенні брендованого контенту. Найближчими місяцями Facebook планує в тестовому режимі почати просування цієї функції. Творцям відео запропонують створювати портфоліо, доступ до яких отримають потенційні рекламодавці.