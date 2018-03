G7 підтримала рекомендації "Венеціанки" скасувати е-декларування для антикорупціонерів

Група країн "Великої сімки" заявила про невідповідність вимог е-декларування для антикорупційних активістів та міжнародних членів наглядових рад держкомпаній і закликала Україну скасувати їх відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Відповідна заява розміщена у Twitter канадського головування в Групі послів "Великої сімки", передає "ЄП".

"Вимоги щодо е-декларування для антикорупційних активістів та міжнародних членів наглядових рад державних компаній не відповідають міжнародним зобов’язанням України та кращим практикам, негативно впливають на міжнародну допомогу та перешкоджають боротьбі з корупцією", - наголошується у повідомленні.

(1/2) E-declaration requirements for anti-corruption activists and international SOE supervisory board members are not consistent with Ukraine’s international obligations and best practices, negatively affect international assistance and obstruct the fight against corruption.

"Група країн "Великої сімки" рішуче підтримує рекомендації Венеціанської комісії щодо скасування цих вимог та очікує на законодавче врегулювання, що дозволить виконати ці рекомендації або відкласти застосування закону до 1 квітня", - ідеться у повідомленні.

(2/2) G7 firmly stands behind the recommendations of the Venice Commission to cancel the requirements and looks forward to a legislative solution that implements these recommendations or postpones application of the law by April 1.

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) March 20, 2018