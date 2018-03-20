Голови МЗС Азербайджану, Грузії, Ірану та Турції підписали Бакинську декларацію

Минулого тижня була підписана Бакинська декларація першої чотиристоронньої зустрічі глав МЗС Азербайджану, Грузії, Ірану та Туреччини, повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Документ за підсумками переговорів, що відбулися підписали міністри закордонних справ Азербайджану - Ельмар Мамед'яров, Грузії - Міхеїл Джанелидзе, Ірану - Мухаммед Джавад Заріф, Туреччини - Мевлют Чавушоглу.

Чотиристороння зустріч міністрів в Баку - перша в цьому форматі. В ході зустрічі глави зовнішньополітичних відомств сторін обговорили питання регіональної співпраці.

«Декларація розширить співпрацю між країнами в декількох сферах, включаючи інфраструктуру, транспорт, сільське господарство, - сказав міністр закордонних справ Азербайджану Ельмар Мамед'яров на прес-конференції за підсумками зустрічі глав МЗС. - Ми працюємо над розробкою нових проектів, і сподіваємося, об'єднавши зусилля, створити і закріпити формат співпраці, Який зв'яже великі регіони світу в спільному плідно співпраці».

У свою чергу, грузинський міністр Михайло Джанелідзе висловив подяку за надану підтримку в питанні територіальної цілісності Грузії. «Ми заявляємо про свою прихильність міжнародному праву, що стосується територіальної цілісності, для підтримання миру і стабільності», - сказав він.

Міністр закордонних справ Ірану Мухаммед Джавад Заріф Відзначив, що Іран підтверджує свою вірність регіональному партнерству, вірить в Сильний регіон і хоче бачити двох-, трьох- і чотиристороння співпраця.

У декларації, підписаній міністрами, включені пункти по розвитку співпраці в області енергетики, транспорту, банківської справи, телекомунікації, промисловості, сільського господарства, туризму, цивільної авіації та навколишнього середовища, збільшення взаємних інвестицій.

Наступна зустріч в чотиристоронньому форматі пройде в Грузії.