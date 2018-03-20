ГПУ провела обшуки на підприємствах Фірташа

Генеральна прокуратура провела обшуки на підприємствах українського олігарха Дмитра Фірташа у справі про несплату податків на суму 500 мільйонів гривень.

Про це повідомила речниця ГПУ Лариса Сарган на сторінці у Facebook.

Обшуки проводяться на підприємствах, що входять до групи компаній «Group DF», а саме ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання АЗОТ», ПАТ «АЗОТ», ПАТ «РІВНЕАЗОТ», ДП «ХІМІК» ПАТ «АЗОТ».

Представники ГПУ разом з представниками Нацполіції розслідують кримінальне провадження за фактами ухилення від сплати податків за допомогою використання страхових компаній.

«З метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017 років між вищезазначеними підприємствами та страховими компаніями, що входять в бізнес-групу «Group DF», укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески. Тобто, застраховано завідома непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання», — заявляє Сарган.

Водночас отримані внаслідок злочинної діяльності кошти направлялися підприємствам групи Фірташа, уникаючи сплати податків. Орієнтовний розмір несплачених податків становить 500 мільйонів гривень.