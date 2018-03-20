Катар може постачати Україні скраплений газ

Катар готовий налагодити постачання до України скрапленого газу.

Як повідомляє прес-служба Президента України, відповідні домовленості було досягнуто у ході офіційного візиту петра Порошенка до Держави Катар.

“Ми домовилися про те, що Катар готовий надати нам скраплений газ”, — сказав Президент України у коментарі та повідомив, що постачання катарського природного скрапленого газу можливе через термінал в Польщі, а також за турецьким маршрутом через Босфор.

Глава держави зауважив, що переговори з цього питання відбудуться вже найближчим часом.

Президент також підкреслив, що “ці джерела постачання скрапленого газу від надійного партнера України — Катару — створять унікальні можливості підвищення нашої енергетичної безпеки”.

Нагадаємо, що Україна і Катар підписали угоду про безвіз.