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Катар може постачати Україні скраплений газ

20 березня, 2018 - 17:51
Фото: АПУ

Катар готовий налагодити постачання до України скрапленого газу.

Як повідомляє прес-служба Президента України, відповідні домовленості було досягнуто у ході офіційного візиту петра Порошенка до Держави Катар.

“Ми домовилися про те, що Катар готовий надати нам скраплений газ”, — сказав Президент України у коментарі та повідомив, що постачання катарського природного скрапленого газу можливе через термінал в Польщі, а також за турецьким маршрутом через Босфор.

Глава держави зауважив, що переговори з цього питання відбудуться вже найближчим часом.

Президент також підкреслив, що “ці джерела постачання скрапленого газу від надійного партнера України — Катару — створять унікальні можливості підвищення нашої енергетичної безпеки”.

Нагадаємо, що Україна і Катар підписали угоду про безвіз.

Джерело: День

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