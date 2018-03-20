Конгрес Філіппін ухвалив законопроект про легалізацію розлучень

У понеділок нижня палата Конгресу Філіппін схвалила законопроект, який дозволить подружжю розлучатися, попри заперечення президента країни Родріго Дутерте, повідомляє Reuters.

"У понеділок нижня палата Конгресу Філіппін схвалила законопроект, який дозволить подружжю розлучатися, попри заперечення від президента країни Родріго Дутерте та єпископів у переважно римо-католицькій країні", - йдеться у повідомленні.

Для того, аби законопроект став законом, його ще повинен схвалити Сенат Філіппін.

Як відомо, сам президент Філіппін Родріго Дутерте законно розійшовся з дружиною, але він проти цього законопроекту через стурбованість за добробут дітей, у яких розлучатимуться батьки.

Зазначається, що минулого року незалежне опитування показало, що 53% громадян на Філіппінах виступають за легалізацію розлучення.