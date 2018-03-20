На спіритичних сеансах історії найголосніше говорять мертві.
Ліна Костенко, українська письменниця, поетеса-шістдесятниця, громадський і культурний діяч

Конгрес Філіппін ухвалив законопроект про легалізацію розлучень

20 березня, 2018 - 10:50
Фото Reuters

У понеділок нижня палата Конгресу Філіппін схвалила законопроект, який дозволить подружжю розлучатися, попри заперечення президента країни Родріго Дутерте, повідомляє Reuters.

"У понеділок нижня палата Конгресу Філіппін схвалила законопроект, який дозволить подружжю розлучатися, попри заперечення від президента країни Родріго Дутерте та єпископів у переважно римо-католицькій країні", - йдеться у повідомленні.

Для того, аби законопроект став законом, його ще повинен схвалити Сенат Філіппін.

Як відомо, сам президент Філіппін Родріго Дутерте законно розійшовся з дружиною, але він проти цього законопроекту через стурбованість за добробут дітей, у яких розлучатимуться батьки.

Зазначається, що минулого року незалежне опитування показало, що 53% громадян на Філіппінах виступають за легалізацію розлучення.

Джерело: День

Більше новин

У Кенії помер останній у світі самець білого носорога
Британія відмовила російським дипломатам у контактах з донькою Скрипаля
Голови МЗС Азербайджану, Грузії, Ірану та Турції підписали Бакинську декларацію
США і Південна Корея відновили спільні військові навчання
РФ заблокувала зустріч РБ ООН щодо прав людини у Сирії
У Франції затримали екс-президента Саркозі

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 