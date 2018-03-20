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Країни ЄС погодили дати виборів до Європарламенту

20 березня, 2018 - 16:02
Фото Deutsche Welle

Вибори до Європарламенту повинні пройти 23-26 травня 2019 року. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, передає "ЄП".

"Рада ЄС хоче, щоб наступні вибори до Європейського парламенту відбулися 23-26 травня 2019 року" - йдеться у повідомленні.

Рада ЄС вирішила провести консультації з Європарламентом щодо проекту рішення, яке зафіксує вказані дати як дні виборів до ЄП.

Вибори до Європарламенту проходять кожні п’ять років. Згідно з Виборчим актом 1976 року, наступні вибори мають пройти 6-9 червня 2019 року. Оскільки всі держави-члени погодилися, що у ці дати проведення виборів неможливе, згідно з тим же Виборчим актом, було обрано альтернативні дати.

Після того як Європарламент висловить свою думку Рада ЄС, як очікується, до кінця червня остаточно призначить дати виборів.

Останні вибори до Європарламенту проходили 22-25 травня 2014 року.

Джерело: Європейська правда

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