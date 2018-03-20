МЕРТ пропонує США виключити українську металургію з-під дії нових мит

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) направило лист до вищого керівництва США щодо виключення української металургійної продукції з-під дії додаткового 25% ввізного мита на металопродукцію. Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook.

"Передала раднику з економічних питань посольства США в Україні Дж. Полу Шутте лист @VGroysman керівництву США щодо виключення металургійної продукції з-під дії заходів. Необхідно забезпечити доступ продукції до ринку США, який є традиційним # експорт @kabmin_ua @mineconomdev", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 8 березня підписав два документи про введення мит в розмірі 25% на імпорт сталі та 10% на імпорт алюмінію, зробивши виняток для Мексики і Канади, оскільки Вашингтон веде з цими країнами переговори щодо перегляду умов північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA). Рішення набувають чинності 23 березня. При цьому Д.Трамп в будь-який момент може скасувати їх або змінити умови в одному або обох документах відразу.

Представники українських металургійних підприємств звернулися до уряду за підтримкою щодо можливих мит, про що йшла мова на робочій нараді на чолі з першим віце-прем'єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі С.Кубівим і заступником міністра - торговим представником Н. Микольською 12 березня.