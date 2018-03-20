На чорноморському узбережжі Грузії туристів будуть рятувати дронами

Грузинські рятувальники на чорноморському узбережжі використовуватимуть дрони для моніторингу берегової лінії. Про це повідомляє "Кавказ.Online".

"В горах та на узбережжі ми очікуємо досить багато туристів і повинні бути до цього готові. Йдеться про те, щоб рятувальники використовували в роботі не тільки традиційні методи - в цьому році в їхньому розпорядженні вперше з'являться дрони, і моніторинг узбережжя стане більш ефективним", - розповів голова Служби з надзвичайних ситуацій Шалва Хуцішвілі.

Повідомляється, що рятувальники, які працюють на зимових курортах, отримають сучасні снігоходи, лижі і спеціальну екіпіровку.