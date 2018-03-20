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На чорноморському узбережжі Грузії туристів будуть рятувати дронами

20 березня, 2018 - 21:36

Грузинські рятувальники на чорноморському узбережжі використовуватимуть дрони для моніторингу берегової лінії. Про це повідомляє "Кавказ.Online".

"В горах та на узбережжі ми очікуємо досить багато туристів і повинні бути до цього готові. Йдеться про те, щоб рятувальники використовували в роботі не тільки традиційні методи - в цьому році в їхньому розпорядженні вперше з'являться дрони, і моніторинг узбережжя стане більш ефективним", - розповів голова Служби з надзвичайних ситуацій Шалва Хуцішвілі.

Повідомляється, що рятувальники, які працюють на зимових курортах, отримають сучасні снігоходи, лижі і спеціальну екіпіровку.

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