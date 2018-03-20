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Південнокорейські військові створюють підрозділи для боротьби з артилерією КНДР

20 березня, 2018 - 15:31
Фото Reuters

Південнокорейські військові мають намір створити новий тактичний підрозділ ракетних військ, призначених для боротьби з північнокорейською далекобійною артилерією, повідомляє корейське KBS.

До жовтня цього року командування наземних операцій, в якому будуть об'єднані командування першої і третьої армій сухопутних військ, створять бригаду вогневої підтримки, арсенал якої буде комплектуватися головним чином керованими ракетами класу земля - ​​земля. Їх радіус дії - 150 км.

Протягом декількох секунд вони здатні завдати великої шкоди противнику.

Нове командування повинно забезпечити нанесення значної шкоди противнику в разі початку бойових дій.

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