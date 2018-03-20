Південнокорейські військові створюють підрозділи для боротьби з артилерією КНДР

Південнокорейські військові мають намір створити новий тактичний підрозділ ракетних військ, призначених для боротьби з північнокорейською далекобійною артилерією, повідомляє корейське KBS.

До жовтня цього року командування наземних операцій, в якому будуть об'єднані командування першої і третьої армій сухопутних військ, створять бригаду вогневої підтримки, арсенал якої буде комплектуватися головним чином керованими ракетами класу земля - ​​земля. Їх радіус дії - 150 км.

Протягом декількох секунд вони здатні завдати великої шкоди противнику.

Нове командування повинно забезпечити нанесення значної шкоди противнику в разі початку бойових дій.