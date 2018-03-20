Порошенко: Візит до Кувейту започаткує нову сторінку у відносинах двох країн

Президент України Петро Порошенко переконаний, що його візит до Кувейту започаткує нову сторінку у відносинах двох країн. Про це глава Української держави сказав у інтерв'ю голові правління, генеральному директору Кувейтського інформаційного агентства (КУНА) шейху Мубараку Ас-Сабаху, переклад якого публікує Укрінформ.

"Сьогоднішній мій візит до Кувейту відкриває нову сторінку в українсько-кувейтських відносинах. Сподіваюся, що надалі ми продовжимо розвивати активні політичні контакти між нашими державами, а також взаємовигідне двостороннє співробітництво у багатьох сферах взаємної зацікавленості", - наголосив Порошенко.

Він зазначив, що це дійсно історичний візит, адже він є першим візитом глави Української держави до Кувейту за останні 15 років і лише другим за всю історію дипломатичних відносин.

"Тому ми покладаємо великі сподівання на те, що він надасть дієвий поштовх активізації двостороннього співробітництва в усіх сферах, продемонструє політичну волю до більш тісної співпраці", - сказав Президент.

Водночас Порошенко додав, що дуже радий відвідати Кувейт та мати чудову нагоду поспілкуватися з Еміром Держави Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом - одним із авторитетніших лідерів арабського світу, людиною з великим досвідом у міжнародних справах, визнаним ООН Гуманітарним лідером світу.

"Мабуть, це закономірно, що саме керівник Кувейту, країни, яка пережила агресію, став одним з ініціаторів допомоги жертвам війн і військових конфліктів", - зазначив Президент.

Він також підкреслив, що є багато спільних моментів у новітній історії наших держав. Тому наші народи, як ніхто інший, розуміють важливість підтримки суверенітету та територіальної цілісності з боку міжнародної спільноти.

Порошенко нагадав, зокрема, що у квітні цього року відзначається 25-та річниця встановлення дипломатичних відносин між нашими державами. Отже, сьогодні слушний момент, аби оцінити пройдений шлях і окреслити пріоритети співпраці на майбутнє.

"Як приклад, хочу згадати, що Кувейт був першою з країн Затоки, хто надав гуманітарну допомогу Україні на реалізацію проекту "Укриття" в рамках чорнобильської програми на загальну суму 15 млн доларів США, а в 2007 році став співавтором резолюції Генеральної конференції ЮНЕСКО щодо Голодомору. Зі свого боку, в 2003 році Україна, на прохання Уряду Кувейту, направила до Кувейту 19-й окремий батальйон радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України, з метою захисту мирного населення Емірату від наслідків можливого застосуванням режимом Саддама Хусейна хімічної зброї. Пізніше цей військовий підрозділ став основою українського контингенту, який брав участь у силах міжнародної коаліції з визволення Іраку, що дало змогу усунути потенційну небезпеку нової агресії проти Кувейту з боку північного сусіда", - сказав Президент України.