Президент Словаччини відмовився затверджувати новий склад уряду

Президент Словаччини Андрей Кіска відмовився затверджувати новий склад уряду, який запропонував прем’єр-міністр країни Петер Пеллегріні та висунув ультиматум, що Пеллегріні має запропонувати інший склад до цієї п’ятниці 23 березня. Про це повідомляє Громадське радіо з посиланням на заяву журналіста видання Деннік-Н Мірек Тода.

15 березня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пішов у відставку через скандал з убивством журналіста Яна Куціака і його нареченої. У цей же день на цю посаду призначили віце-прем’єра Словаччини Петера Пеллегріні.

12 березня у відставку пішов міністр внутрішніх справ Словаччини і заступник прем’єр-міністра Роберта Фіцо Роберт Калиняк. 3 березня у Братиславі понад 20 000 людей вийшли на мітинг пам’яті про загиблого журналіста-розслідувача.

Нагадаємо, що у період з 22 по 25 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка і його дівчину Моніку Куснірову. Тіла 27-річного репортера і його подруги знайшли в їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача поблизу міста Трнава. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: куля влучила журналісту в груди, а його дівчині — в голову.

За словами глави словацької поліції Тібора Гашпара, найбільш вірогідним мотивом убивства правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста. Ян Куціяк розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану. Поліція Словаччини відпустила усіх сімох затриманих у зв’язку з вбивством журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його дівчини.