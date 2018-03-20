Рада ухвалила законопроект щодо розвитку виробництва теруарних вин

Верховна Рада ухвалила законопроект № 6693 щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв. За проголосували 247 народних депутатів.

Законопроект визначає правовий статус малого виробництва виноробної продукції. Це суб'єкти господарювання, які здійснюють за повним технологічним циклом без додавання спирту виробництво та розлив у споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових в об'ємі, що не перевищує 10 тисяч декалітрів на рік, з виноматеріалів виключно власного виробництва.

Нові марки виноробної продукції затверджує керівник підприємства на підставі висновку Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості або дегустаційної комісії профільної наукової установи, або дегустаційної комісії галузевої громадської організації, що діють відповідно до порядку, затвердженого Мінагрополітики.

Передбачено вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції - це зокрема земельна ділянка, приміщення для виробництва вин, власна чи залучена на договірних засадах лабораторія, яка може перевіряти якість вин.

Контролювати дотримання законодавства у цій сфері має Держслужба з питань безпечності харчових продуктів.

Закон набере чинності наступного дня після офіційної публікації.