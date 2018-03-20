РФ заблокувала зустріч РБ ООН щодо прав людини у Сирії

Росія в понеділок заблокувала зустріч Ради Безпеки ООН, на якій планувалося обговорити ситуацію з правами людини в Сирії.

Про це повідомило інформагентство Reuters.

"Ми не бачимо жодних обґрунтувань для цієї зустрічі, оскільки права людини не є предметом порядку денного Ради Безпеки", - заявив заступник постійного представника Росії при ООН Геннадій Кузьмін.

Як підкреслює агентство, Росія є найбільшим адвокатом президента Сирії Башара аль-Асада на міжнародній арені.

З пропозицією про зустріч виступили шість країн-членів Ради Безпеки. При цьому, планувалося заслухати брифінг Верховного комісара ООН з прав людини Зейда Раада аль-Хусейна.

"Рада повинна мати всю необхідну інформацію, щоб зрозуміти кризову ситуацію, яку вона досліджує, у тому числі питання, що стосуються прав людини", - наводить у цьому зв'язку агентство слова посла Франції Франсуа Делаттре.

Як повідомляється, делегація Росії виступила з вимогою провести процедурне голосування, внаслідок чого не вистачило одного голосу.

Проведення зустрічі підтримали Франція, Сполучене Королівство, Швеція, Польща, Голландія, Сполучені Штати, Перу та Кувейт. Свою позицію проти висловили РФ, Китай, Болівія і Казахстан. Ще три країни-члени утрималися.