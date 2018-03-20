Сійярто пообіцяв заблокувати саміт Україна-НАТО через закон про освіту

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв заблокувати участь президента Порошенка у саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні 2018 року. Про це глава МЗС Угорщини розповів угорським журналістам в Брюсселі, де він перебуває з візитом для участі у засіданні Ради Євросоюзу, повідомляє сайт угорського уряду, передає "ЄП".

Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає проведення зустрічі міністрів оборони ЄС та України, запланованої на квітень, а також заблокує проведення комісії Україна-НАТО на найвищому рівні у липні, участь у якій повинен взяти президент Петро Порошенко.

"Стосовно України в Угорщини немає інших інструментів, окрім як блокувати міжнародні, європейські та євроатлантичні прагнення Києва", - заявив Сійярто.

За його словами, Угорщина готова підтримати проведення згаданих зустрічей, за умови що Україна виконає низку вимог. Зокрема, якщо Київ гарантує, що закон Про освіту не набуде чинності до 2023 року та у нього будуть внесені відчутні зміни.

"Україна повинна гарантувати, що закон, який грубо порушує права меншин, до того часу не буде введено у жодній формі, і протягом цього періоду Україна проведе необхідні консультації з угорською меншиною та реалізує те, що погоджено на цих переговорах", - заявив Сійярто.

Крім того, Сійярто вимагає від України забезпечення юридичних гарантій виконання домовленостей, тому що "попри кілька словесних обіцянок все регулярно відбувається у зворотному напрямку".

За словами міністра, Угорщина і ЄС "очікують від України виконання рекомендацій Венеціанської комісії, консультацій з національними меншинами і впровадження заборони на скасування існуючих прав меншин".

"Тому повинні початися переговори з угорською меншиною, а реалізація закону Про освіту в Україні має бути призупинена", - заявив він.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто також висловив невдоволення планами Міноборони України відновити військову частину в Берегово. Сіярто, за його словами, турбує, що українська армія має намір розмістити батальйон чисельністю близько 800 осіб в місті з найвищою часткою угорців серед населення.

Він додав, що пояснення Міноборони України про те, що цей крок необхідний через погрози територіальній цілісності країни, ще більше турбує.

Нагадаємо, Київ розраховує, що Угорщина не блокуватиме участь Порошенка в саміті НАТО

У лютому Будапешт заблокував вже друге міністерське засідання НАТО. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.

У НАТО сподіваються, що Угорщина та Україна домовляться щодо мовного закону, через який Будапешт блокує зустрічі Києва у Північноатлантичному альянсі.