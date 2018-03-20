"Снігові" канікули в Дніпрі триватимуть до 26 березня

На Дніпропетровщину, попри на весну, обрушились рясні снігопади. Тільки за одну добу випала двомісячна норма опадів, а шар снігу місцями перевищував 60 сантиметрів. Тож не дивно, що на зупинках міста вишикувалися величезні черги пасажирів, які намагаються сісти на маршрутні автобуси. Через різке погіршення погодних умов в мерії Дніпра було ухвалено низку рішень, які повинні допомогти працівникам комунальних служб швидше подолати наслідки негоди, а городянам - більш комфортно їх пережити. У зв'язку з цим мер Дніпра Борис Філатов звернувся до городян.

За його словами, в школах Дніпра з 20 березня розпочнуться шестиденні весняні канікули, і триватимуть вони до 26 числа включно. Крім того, 20 і 21 березня оголошено вихідними днями в міській раді, її виконавчих органах та комунальних підприємствах, крім тих, що борються з надзвичайною ситуацією. Міський голова рекомендував скасувати роботу на найближчі два дні і керівникам підприємств всіх форм власності, щоб полегшити навантаження на міський транспорт, а також дати можливість батькам доглядати за дітьми. У своєму зверненні Борис Філатов відзначив, що до повного подолання наслідків негоди комунальні служби працюватимуть понаднормово. Він закликає керівників підприємств та всіх городян допомагати комунальникам прибирати сніг і не залишати на узбіччях доріг автомобілі.

«Закликаємо керівників підприємств оперативно забезпечити прибирання прилеглих територій. Щоб швидко ліквідувати затори на дорогах і розчистити тротуари, тимчасово дозволено міським комунальним службам переміщати транспортні засоби, які заважають прибиранню снігу», - сказав Борис Філатов. Міський голова гідно оцінив ініціативу одного з водіїв міста, який встановив на своїй «Ниві» бульдозерний відвальний щит для розчищення снігу на дорозі.

«У всьому 60-сантиметровому сніжному жаху, який пережило місто вночі, я хочу потиснути руку одній людині. Звичайному дядькові, який махає комунальникам з салону своєї "Ниви". Якщо знаєте його, то вклоніться за мене», - написав мер Дніпра на своїй сторінці в «Фейсбуці».

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро