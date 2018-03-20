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Трамп заборонив будь-які операції з венесуельською криптовалютою

20 березня, 2018 - 13:40
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 19 березня, підписав указ, який забороняє громадянам і юридичним особам США проводити будь-які операції з криптовалютою El Petro, випущеною урядом Венесуели задля того, щоб обходити американські санкції.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на прес-службу Білого дому.

З моменту підписання указу набуває чинності заборона для громадян і компаній США на всі транзакції, пов'язані з будь-якою випущеною урядом Венесуели криптовалютою після 9 січня.

Президент Трамп підписав даний указ, зазначивши, що власний демократично обраний парламент оголосив El Petro незаконною валютою.

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що Венесуела приступає до створення власної криптовалюти El Petro, яка буде забезпечуватися запасами венесуельських природних ресурсів, золота, нафти і алмазів". Президент Венесуели Ніколас Мадуро впевнений, що криптовалюта дозволить країні рухатися вперед в області "нових форм отримання міжнародного фінансування".

Раніше повідомлялося, що Венесуела здобула 735 мільйонів доларів у перший же день попереднього продажу своєї криптовалюти.

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