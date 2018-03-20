У Барселоні взяли в заручники дружину консула Малі

У посольстві Малі в Барселоні чоловік взяв у заручники дружину почесного консула Малі в Барселоні.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на агентство AFP.

"Поліцейські кілька годин вели переговори, намагаючись переконати чоловіка звільнити жінку. Їм вдалося увійти, коли чоловік на пару секунд відкрив двері консульства. Поліція затримала його, жінку звільнили", - йдеться в повідомленні.

Затриманим є 40-річний громадянин Малі. Чоловік погрожував жінці і не випускав з будівлі. Він вимагав "урегулювання його адміністративного положення", щоб мати можливість подорожувати за межі країни. Він не був озброєний.

Жінка не постраждала.