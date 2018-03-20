У Британії розбився літак елітної пілотажної групи

На навчальній базі ВПС Сполученого Королівства в Уельсі розбився літак елітної пілотажної групи "Червоні стріли", передає ВВС.

"Ми знаємо про інцидент, який стався сьогодні в RAF Valley із літаком Hawk. Ми розслідуємо цей інцидент", - зазначив представник бази.

У Міноборони Великої Британії підтвердили інформацію катастрофу навчально-тренувального літака Hawker Siddeley Hawk.

Зазначається, що на борту перебували двоє людей. Чи вдалося їм вижити, наразі невідомо. На місце катастрофи вирушили медики.

За попередньою інформацією, літак повертався з RAF Valley, де "Червоні стріли" проводять симуляційні тренування, до бази "Скемптон" у Лінкольнширі.

Hawker Siddeley Hawk - британський реактивний дозвуковий навчально-тренувальний літак і легкий штурмовик. Перебуває на озброєнні Королівських ВПС Великої Британії як навчально-тренувальний літак з 1976 року.