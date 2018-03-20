У бюджет України стягнули з "Газпрому" понад 100 млн грн, - Петренко

Усі кошти російського Газпрому, які знаходилися на території України, вже стягнені до державного бюджету. Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко журналістам у вівторок, повідомляє Укрінформ.

"Можу сказати, що Міністерство юстиції стягує з Газпрому ще так само 6 млрд доларів за рішенням українського суду по штрафу на користь бюджету з ініціативи Антимонопольного комітету. Ми вже стягнули частину коштів - усе, що було у Газпрому на території України, було описано, арештовано і стягнено до державного бюджету. Це понад 100 млн грн, які вже потрапили до українського бюджету", - зазначив Петренко.

Він зауважив, що Міністерство юстиції співпрацюватиме з колегами по інших рішеннях для того, щоб змусити Росію виплатити до копійки всі борги, які є на сьогодні.

Як уточнив міністр, "мова йде про 8,5 млрд грн".

"Є відповідне доручення прем'єр-міністра Гройсмана, і ми зараз маємо хороші перспективи і хороші напрацювання щодо виконання цих рішень не тільки в Україні, але і в інших країнах, з якими в України є відповідні договори", - повідомив міністр юстиції.

Що стосується рішення Стокгольмського арбітражу, який 28 лютого зобов'язав Газпром доплатити Нафтогазу 4,63 млрд дол. за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту, Петренко зауважив, що наразі Нафтогаз України проводить відповідні заходи щодо запуску процесу стягнення цих коштів.