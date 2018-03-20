У Франції затримали екс-президента Саркозі

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі затримали у вівторок, 20 березня, в рамках розслідування справи про фінансування його передвиборчої кампанії, повідомляє Reuters.

За інформацією видання Le Monde, екс-президент був затриманий на слуханнях у французькому Нантер. Судове засідання було присвячене питанню про можливе незаконне фінансування владою Лівії його передвиборної кампанії в 2007 році.

Колишній президент вперше був присутній на слуханнях у справі, яка була відкрита ще в квітні 2013 року.

У правоохоронних органів є 48 годин, щоб визначитися із запобіжним заходом стосовно колишнього президента.

Нагадаємо, у квітні 2013 року суд Франції почав розслідування щодо колишнього президента Ніколя Саркозі за звинуваченнями у незаконному фінансуванні його передвиборчої кампанії у 2007 році. На думку слідчих, екс-президент незаконно отримав від найбагатшої жінки Франції власниці компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур €150 тис для фінансування своєї кампанії у 2007 році.

У лютому цього року суд прийняв рішення про поновлення справи проти Саркозі після того, як французьких політиків стали дедалі більше критикувати за особисте фінансування перед президентськими виборами, які відбудуться цього року у квітні та травні.