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У Кенії помер останній у світі самець білого носорога

20 березня, 2018 - 13:03
Фото Reuters

Останній самець найбільшого за розмірами підвиду носорогів - північного білого носорога - носоріг на ім'я Судан, помер у віці 45 років у Кенії, повідомляє Reuters.

Про це повідомив у вівторок представник кенійського заповідника Ol Pejeta Елоді Сампере.

"Він був ласкавим гігантом з незвичайним характером. З огляду на його розмір, багато людей його боялися, але в ньому не було й краплі жорстокості", - сказав Е.Сампере.

Представник заповідника зазначив, що вченим вдалося зібрати генетичний матеріал носорога і є надія, що підвид вдасться відновити, повідомляє американський телеканал "Сі-Ен-Ен".

У природоохоронній організації WildAid, що курирувала померлого носорога, повідомили, що команда ветеринарів прийняла рішення приспати носорога після значного погіршення стану тварини.

"Нам залишається тільки сподіватися, що світ отримає урок із сумної смерті Судана і зробить усе, щоб покласти край торгівлі рогами носорогів", - заявив директор організації Пітер Найтс.

"Попри те, що вартість рогів падає у Китаї та В'єтнамі, браконьєрство все ще загрожує всім видам носорогів", - додав П.Найтс.

Джерело: День

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