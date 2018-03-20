У Москві суд відхилив апеляцію на арешт Сущенка

У Московському міському суді відхилили апеляційну скаргу на останнє продовження терміну утримання під вартою незаконно заарештованого в Москві кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка. Про це написав у Twitter адвокат журналіста Марк Фейгін.

"Апеляційну скаргу на термін продовження тримання під вартою Сущенка Московським міським судом відхилено", - пише Фейгін.

Апелляционная жалоба на срок продления содержания под стражей Сущенко Московским городским судом отклонена. — Mark Feygin (@FeyginMark) March 20, 2018

Нагадаємо, кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому висунуто обвинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ це спростували.

24 січня 2018 року Московський міський суд продовжив термін утримання під вартою Сущенка на два місяці - до 30 березня 2018 року. А вже 27 березня в Московському міському суді відбудуться попередні слухання у справі Сущенка.