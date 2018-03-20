У Румунії поліція почала розслідування через смерть відомого журналіста

Румунська поліція повідомила, що відомий журналіст був знайдений мертвим у власному будинку недалеко від столиці країни.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Associated Press.

У поліції вважають, що швидше за все журналіст помер від серцевого нападу, але необхідно провести додаткові тести.

Речник поліції Чипріан Романеску розповів, що правоохоронні органи проводять розслідування у зв'язку зі смертю 56-річного Андрея Георге. Він повідомив, що медексперти проведуть токсикологічний тест тіла на цьому тижні.

Георге був відомий своїми їдкими та критичними зауваження про поточні події, політиків та ситуацію в суспільстві в цілому.

У минулому році міністр внутрішніх справ Кармен Ден звинувачувала Георге та інших журналістів у провокуванні серйозних антикорупційних протестів.

Його тіло було знайдено в понеділок ввечері у ванній кімнаті в будинку у Волунтарі, передмісті на північ від Бухареста.

Повідомляється, що Георге зробив свою кар'єру як радіо та тележурналіст після завершення комуністичного періоду в країні.

Нагадаємо, що Президент Словаччини відмовився затверджувати новий склад уряду.