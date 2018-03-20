У США сталася стрілянина в школі, - ЗМІ

У США в штаті Меріленд в школі округу Сент-Мері сьогодні сталася стрілянина.

Про це повідомляє Washington Post, передає "РБК-Україна".

Зазначається, що поліція розслідує стрілянину в середній школі Great Mills High School.

Наразі про травми або людину, яка почала стрілянину, подробиць немає.

ЗМІ повідомляють про велику кількість постраждалих. Зазначено, що стрілянина почалася в 8:15 ранку. Зазначимо, що офіс шерифа округу Сент-Мері підтвердив у Twitter факт події в школі і попросив батьків не приводити дітей на заняття.